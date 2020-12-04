Ученые разработали новую молекулу инсулина

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04.12.2020, 18:54, Разное

Ученые из Копенгагенского университета совместно с представителями биотехнологической компании Gubra объявили о создании новой молекулы инсулина. Она способна гарантировать в будущем получение диабетиками необходимого количества вещества.
Ученым удалось разработать тип инсулина, в котором присутствует встроенная молекулярная связь. Он способен устанавливать уровень сахара в крови. При повышении показателя активность молекулы возрастает, вследствие чего происходит выделение большего количества вещества. В то же время после уменьшения уровня сахара производство инсулина снижается. Авторы исследования подчеркивают, молекула способна постоянно выделять инсулин в небольших количествах, которые могут изменяться в зависимости от потребности пациентов.

Ученые отмечают, их разработка может упростить и обезопасить жизнь свыше 46 миллионов человек с диагнозом сахарный диабет 1 типа, поскольку им будет гарантировано более легкое и эффективное лечение.



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