Препарат от гриппа остановил распространение SARS-Cov-2 у хорьков за 24 часа

04.12.2020, 18:52, Разное

Молнупиравир, известный также как MK-4482/EIDD-2801, создали специалисты Университета Эмори (Emory University) для лечения гриппа.

Противовирусное действие препарата проявляется за счет ошибок копирования во время репликации РНК вирусов. Это экспериментальное лекарство продемонстрировало эффективность против SARS (атипичная пневмония) и MERS (ближневосточный респираторный синдром), и сейчас ученые из разных стран испытывают его против нового коронавируса, в основном на животных моделях.

В ходе исследования, опубликованного в журнале Nature Microbiology, специалисты Университета штата Джорджия (Georgia State University) инфицировали SARS-Cov-2 хорьков, которые легко заражаются новым патогеном. После того, как вирус начал выделяться из носоглотки животных, одна группа хорьков начала получать молнупиравир преорально. Их поместили в одну клетку со здоровыми животными, и в течение 24 часов никто из них не заразился. В то же время хорьки из группы плацебо передали вирус всем своим собратьям, которые оказались с ними в одной клетке.

«Мы отметили, что MK-4482/EIDD-2801 обладает широким спектром активности против респираторных РНК-вирусов и что пероральное лечение инфицированных животных снижает количество выделяемых вирусных частиц на несколько порядков, резко снижая распространения», – написали авторы исследования.

Если клинические испытания на людях покажут те же результаты и пациенты с COVID-19 перестанут быть заразными в течение 24 часов, молнупиравир может изменить ход пандемии, считают ученые.