 

Препарат от гриппа остановил распространение SARS-Cov-2 у хорьков за 24 часа

04.12.2020, 18:52, Разное

Молнупиравир, известный также как MK-4482/EIDD-2801, создали специалисты Университета Эмори (Emory University) для лечения гриппа.

Противовирусное действие препарата проявляется за счет ошибок копирования во время репликации РНК вирусов. Это экспериментальное лекарство продемонстрировало эффективность против SARS (атипичная пневмония) и MERS (ближневосточный респираторный синдром), и сейчас ученые из разных стран испытывают его против нового коронавируса, в основном на животных моделях.

В ходе исследования, опубликованного в журнале Nature Microbiology, специалисты Университета штата Джорджия (Georgia State University) инфицировали SARS-Cov-2 хорьков, которые легко заражаются новым патогеном. После того, как вирус начал выделяться из носоглотки животных, одна группа хорьков начала получать молнупиравир преорально. Их поместили в одну клетку со здоровыми животными, и в течение 24 часов никто из них не заразился. В то же время хорьки из группы плацебо передали вирус всем своим собратьям, которые оказались с ними в одной клетке.

«Мы отметили, что MK-4482/EIDD-2801 обладает широким спектром активности против респираторных РНК-вирусов и что пероральное лечение инфицированных животных снижает количество выделяемых вирусных частиц на несколько порядков, резко снижая распространения», – написали авторы исследования.

Если клинические испытания на людях покажут те же результаты и пациенты с COVID-19 перестанут быть заразными в течение 24 часов, молнупиравир может изменить ход пандемии, считают ученые.



Последнее из рубрики: Разное


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.11 / Мнение: Настройки от депрессии

30.06 / Мнение: Эксперимент по ресоциализации

19.09 / Тиран и новые ворота

25.06 / Любовь Успенская раскрыла детали последнего разговора с Михаилом Ефремовым перед ДТП

04.10 / Мнение: Две книги об арт-криминале: моя рецензия

02.08 / Гулящего в лесу под Тверью медведя сняли на видео

21.06 / Ядерный гриб: Странное «знамение» наблюдали над Киевом (видео)

24.08 / Музей самоизоляции: Анна Хилькевич, Риналь Мухаметов и другие звезды о том, чем им запомнился весенний карантин

13.11 / Жители Карабаха уходят и сжигают за собой дома в знак протеста против Азербайджана

22.10 / Лили Джеймс впервые дала интервью после публикации скандальных фото с Домиником Уэстом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска