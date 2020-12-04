Суд оштрафовал Ледовый дворец в Петербурге на 480 тысяч рублей

04.12.2020, 18:46, Разное

…за концерты Басты.

Невский районный суд Санкт-Петербурга оштрафовал на 480 тысяч рублей Ледовый дворец, где недавно прошли массовые концерты рэпера Басты. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Администрацию спортивного комплекса признали виновной в нарушении санитарно-эпидемиологического законодательства (часть 2 статьи 6.3 КоАП). Максимальный штраф по этой статье — 500 тысяч рублей.

Концерты Басты прошли в Ледовом дворце 27 и 28 ноября. Пользователи социальных сетей начали жаловаться на несоблюдение ограничительных мер, но организаторы концерта уверяли, что все правила по COVID-19, предписанные властями Петербурга, соблюдались.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ротенберги музыку играют. Прикрываясь пандемией, чиновники начали избирательно контролировать концертную деятельность в Петербурге

Первого декабря спортивный комплекс временно закрыли. На следующий день глава комитета по культуре Петербурга Константин Сухенко получил выговор «за ненадлежащую координацию деятельности организаций культуры».