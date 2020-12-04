 

Суд оштрафовал Ледовый дворец в Петербурге на 480 тысяч рублей

04.12.2020, 18:46, Разное

…за концерты Басты.

Невский районный суд Санкт-Петербурга оштрафовал на 480 тысяч рублей Ледовый дворец, где недавно прошли массовые концерты рэпера Басты. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Администрацию спортивного комплекса признали виновной в нарушении санитарно-эпидемиологического законодательства (часть 2 статьи 6.3 КоАП). Максимальный штраф по этой статье — 500 тысяч рублей.

Концерты Басты прошли в Ледовом дворце 27 и 28 ноября. Пользователи социальных сетей начали жаловаться на несоблюдение ограничительных мер, но организаторы концерта уверяли, что все правила по COVID-19, предписанные властями Петербурга, соблюдались.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:  Ротенберги музыку играют. Прикрываясь пандемией, чиновники начали избирательно контролировать концертную деятельность в Петербурге

Первого декабря спортивный комплекс временно закрыли. На следующий день глава комитета по культуре Петербурга Константин Сухенко получил выговор «за ненадлежащую координацию деятельности организаций культуры».

Источник: Новая газета



Последнее из рубрики: Разное


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.08 / «Я переспал со всеми»: Артем Карокозян рассказал о своих курортных романах

08.11 / Байден обратился к народу после объявления о его победе на выборах

11.07 / Мнение: На выборах президента Белоруссии впервые появится отдельная графа «Вброшенные бюллетени»

30.07 / В Москве обстреляли безработного на Land Cruiser

08.08 / На теле умершей в захваченном Среднеуральском монастыре девочки нашли повреждения

24.11 / Чей палач раздается?

25.06 / Наоми Кэмпбелл впервые снялась для обложки Vogue у темнокожего фотографа

27.08 / После рождения сына Фриске Шепелев задумался стать отцом во второй раз

28.06 / Эксперты назвали 5 подержанных спорткаров по цене LADA Vesta

09.10 / Мнение: О народном, но действенном средстве против ковида

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска