Суд оштрафовал Ледовый дворец в Петербурге на 480 тысяч рублей
04.12.2020, 18:46, Разное
…за концерты Басты.
Невский районный суд Санкт-Петербурга оштрафовал на 480 тысяч рублей Ледовый дворец, где недавно прошли массовые концерты рэпера Басты. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.
Администрацию спортивного комплекса признали виновной в нарушении санитарно-эпидемиологического законодательства (часть 2 статьи 6.3 КоАП). Максимальный штраф по этой статье — 500 тысяч рублей.
Концерты Басты прошли в Ледовом дворце 27 и 28 ноября. Пользователи социальных сетей начали жаловаться на несоблюдение ограничительных мер, но организаторы концерта уверяли, что все правила по COVID-19, предписанные властями Петербурга, соблюдались.
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Первого декабря спортивный комплекс временно закрыли. На следующий день глава комитета по культуре Петербурга Константин Сухенко получил выговор «за ненадлежащую координацию деятельности организаций культуры».
Источник: Новая газета
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