Суд лишил русский язык статуса регионального в Одесской области

04.12.2020, 18:42, Новости дня

Одесский окружной админсуд 4 декабря признал противоправным и отменил решение Одесского облсовета от 15 августа 2012 года, которым русский язык признавался в области региональным. Об этом сообщила “Думская”.

Суд отменил решение облсовета, поскольку оно основывалось на законе Колесниченко – Кивалова “Об основах государственной языковой политики”, который был признан неконституционным и отменен в 2018 году.

“Отныне все отсылки к решению областного совета о введении регионального языка являются ничтожными”, – отметил в Facebook активист Святослав Литинский, который инициировал иск.

https://www.facebook.com/svyatoslav.litynskyy/posts/10158581666905617

В сентябре суд лишил русский язык статуса регионального в Одессе.

В 2012 году в Украине был принят закон “Об основах государственной языковой политики” (известный как закон Колесниченко – Кивалова), который существенно расширял использование региональных языков, если количество их носителей составляло не менее 10% от населения определенного региона, а в отдельных случаях – и менее 10%. После принятия этого закона в некоторых областях на востоке и юге Украины русский язык получил статус регионального.

В 2018 году Конституционный Суд Украины постановил, что принятие закона Колесниченко – Кивалова не соответствовало процедуре рассмотрения законопроектов Верховной Радой.