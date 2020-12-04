 

“Пахнет бунтарем”. Нагиев записал видео за рулем авто под песню ДДТ

04.12.2020, 18:42, Новости дня

Российский актер и телеведущий Дмитрий Нагиев 4 декабря в Instagram разместил ролик, на котором запечатлен за рулем движущегося автомобиля.

Актер управляет машиной, слушая песню группы ДДТ “Ты не один”. Видео, вероятно, было снято ранее, так как за окном вдоль дороги мелькают зеленые насаждения.

“Не хочу показаться назойливым, но, пожалуй, покажусь. Осторожнее, следующие кадры могут вас травмировать. Чувствуете? Пахнет бунтарем, за рулем”, – подписал он публикацию.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Дмитрии * Нагиев (@nagiev.universal)

Нагиев родился 4 апреля 1967 года в Лениграде (СССР). После службы в армии поступил в Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии. После окончания института работал в Санкт-Петербурге в театре “Время”, был ведущим на радио “Модерн”.

Артист стал широко известен после выхода на экраны скандального ток-шоу “Окна”, ведущим которого он был.

В сериале “Физрук” (2014) Нагиев сыграл главную роль учителя физкультуры. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.09 / Honda запатентовала седан Civic 2022 модельного года

29.06 / Гончаренко: Если бы я встретился с Путиным, я бы его просто придушил

27.06 / В Раде заподозрили наличие «тайного меморандума» Киева и МВФ

28.08 / CounterPunch – США сами виноваты в том, что Китай их опередил

28.07 / В РФ предложили ввести обязательную регистрацию собак

28.08 / В новых выборах в Беларуси сможет участвовать любой гражданин. Вопрос: может ли Лукашенко? – Тихановская

20.07 / Лидеры ЕС снова не договорились о формировании семилетнего бюджета

26.09 / Крушение самолета под Чугуевом. Пилот сообщил об отказавшем двигателе

30.07 / Американские ИТ-гиганты обвинили во вмешательстве в американские выборы

07.10 / Путин рассказал о счастье общения с внуками

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска