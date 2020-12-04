В Челябинске разработан инновационный материал для очистки сточных вод

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04.12.2020, 18:36, Новости дня

О новой разработке сообщили ученые из ЮУрГУ (Челябинск). Они разработали новую технологию производства материалов для очистки сточных и канализационных вод.

По словам специалистов, отечественная разработка значительно превосходит по своим качествам все зарубежные аналоги. До сих пор для очистки использовали либо адсорбенты, либо технологию реагентного окисления. В РФ же теперь предложена безреагентная фотокаталитическая методика.

Фактически, данную разработку можно отнести к нанотехнологиям. Новый способ очистки очень эффективен, а затраты на него небольшие, поясняют эксперты. Наверняка он поможет справиться с загрязнениями окружающей среды.



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