Создан квантовый компьютер, в 10 млрд раз мощнее машины Google
04.12.2020, 18:36, Новости дня
Самый мощный персональный компьютер примерно в сто триллионов раз слабее квантовой машины, созданной китайскими специалистами. Даже суперэлектроника Google уступит ему по скорости в 100 млрд раз. Об этом сообщают китайские СМИ, ссылаясь на отечественных ученых.
Аппарата, разумеется, никто пока не видел. Но о его существовании (или реальной возможности создания) уже объявлено чуть ли не на официальном уровне.
Руководит группой разработчиков доктор Хан-Сен Чжун из Китайского университета науки и технологий. По его словам, созданный квантовый компьютер за несколько секунд произведет операции, для которых ныне существующим суперкомпьютерам понадобится около двух миллиардов лет.
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