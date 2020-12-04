Создан квантовый компьютер, в 10 млрд раз мощнее машины Google

04.12.2020, 18:36, Новости дня

Самый мощный персональный компьютер примерно в сто триллионов раз слабее квантовой машины, созданной китайскими специалистами. Даже суперэлектроника Google уступит ему по скорости в 100 млрд раз. Об этом сообщают китайские СМИ, ссылаясь на отечественных ученых.

Аппарата, разумеется, никто пока не видел. Но о его существовании (или реальной возможности создания) уже объявлено чуть ли не на официальном уровне.

Руководит группой разработчиков доктор Хан-Сен Чжун из Китайского университета науки и технологий. По его словам, созданный квантовый компьютер за несколько секунд произведет операции, для которых ныне существующим суперкомпьютерам понадобится около двух миллиардов лет.