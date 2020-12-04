 

Голикова объяснила разницу в статистике оперштаба и Росстата по COVID-19

04.12.2020, 18:26, Новости дня

В РФ не скрывают цифры по статистике о коронавирусных больных, данные по смертности оперативного штаба и Росстата отличаются, потому что цифры позднее уточняются, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

«И весной, и сейчас отдельные иностранные, уважаемые СМИ, которые работают на территории России, говорят о том, что статистика выявляемости и смертности в РФ недостоверна, что российские официальные органы, включая оперативный штаб, который я возглавляю, Росстат, органы ЗАГС, публикуют разную статистику и тем самым фальсифицируют данные. Так вот, я хочу сказать, что и данные оперативного штаба, и данные Росстата являются достоверными», – приводит ее слова РИА «Новости».

Вице-премьер объяснила, почему данные оперативного штаба и Росстата по смертности различаются. По ее словам, в ежедневную статистику по смертности попадают случаи, когда причиной смерти точно стал коронавирус – и дополнительная экспертиза не нужна. После анализа тех случаев, где причина смерти сразу не ясна, цифры могут исправляться, уточнила она.

Росстат же публикует сводные данные по смертности через 40 дней после отчетного периода, отметила вице-премьер. В отчет попадают цифры из оперативной статистики, и случаи больных коронавирусом, причиной смерти у которых стало другое заболевание, сказала Голикова.

Также Голикова в пятницу сообщила, что число российских регионов, где распространение коронавируса снижается, возросло до 61. При этом она отметила, что в стране занято более трех четвертей коек для коронавирусных пациентов.



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