Россия нарастит производство онкопрепаратов

04.12.2020, 18:26, Новости дня

Россия в 2021 году рассчитывает нарастить объемы производства и импорта лекарств от онкологических заболеваний. Минпромторг РФ уже провел переговоры о поставках препаратов с иностранными производителями, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

«Каждым производителем препаратов представлены объемы производства до конца года и на следующий год. То же самое сделано и в отношении иностранных препаратов. Там, где объемов производства и ввода в гражданский оборот было недостаточно, чтобы удовлетворить потребность, Министерством промышленности и торговли проведены переговоры с иностранными производителями и поставщиками лекарственных средств. Благодаря этому будет увеличен объем производства <…> «Аспарагиназы», «Даунорубицина», увеличен ввоз в «Бусульфана», «Кладрибина», «Митоксантрона», – передает слова Голиковой ТАСС.

По словам вице-премьера, в последние месяцы в РФ ощущается нехватка 26 онкопрепаратов.

В ноябре премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании Федерального центра по лекарственному обеспечению граждан. Он будет заниматься закупками медикаментов в рамках федеральных программ, в частности, препаратов для лечения пациентов с орфанными и онкозаболеваниями, ВИЧ и туберкулезом, а также вакцин, входящих в национальный календарь прививок.

В августе президент страны Владимир Путин попросил Минфин не сокращать финансирование закупок лекарств от онкологических заболеваний.