 

Россия нарастит производство онкопрепаратов

04.12.2020, 18:26, Новости дня

Россия в 2021 году рассчитывает нарастить объемы производства и импорта лекарств от онкологических заболеваний. Минпромторг РФ уже провел переговоры о поставках препаратов с иностранными производителями, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

«Каждым производителем препаратов представлены объемы производства до конца года и на следующий год. То же самое сделано и в отношении иностранных препаратов. Там, где объемов производства и ввода в гражданский оборот было недостаточно, чтобы удовлетворить потребность, Министерством промышленности и торговли проведены переговоры с иностранными производителями и поставщиками лекарственных средств. Благодаря этому будет увеличен объем производства <…> «Аспарагиназы», «Даунорубицина», увеличен ввоз в «Бусульфана», «Кладрибина», «Митоксантрона», – передает слова Голиковой ТАСС.

По словам вице-премьера, в последние месяцы в РФ ощущается нехватка 26 онкопрепаратов.

В ноябре премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании Федерального центра по лекарственному обеспечению граждан. Он будет заниматься закупками медикаментов в рамках федеральных программ, в частности, препаратов для лечения пациентов с орфанными и онкозаболеваниями, ВИЧ и туберкулезом, а также вакцин, входящих в национальный календарь прививок.

В августе президент страны Владимир Путин попросил Минфин не сокращать финансирование закупок лекарств от онкологических заболеваний.



Последнее из рубрики: Новости дня


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.06 / Волочкова стала оправдываться за скандал в закрытом на карантин селе

05.09 / Россиянину, подозреваемому в попытке кибератаки на Tesla, предъявлены обвинения

21.07 / США: парламентские выборы в Сирии – несвободные и несправедливые

20.11 / Политика: Смертную казнь для нацистов в Нюрнберге требовал только СССР

31.07 / Вильфанд рассказал о погоде в российских регионах в августе

13.11 / В Воронеже новорождённых отправляют в изоляцию из-за коронавируса

18.11 / Мать двух детей в Москве созналась в их убийстве

19.08 / Абитуриентов предупредили о большом конкурсе при поступлении в вузы

10.09 / Швеции грозит яростный ответ от «русского медведя» на размещение «волков» НАТО

09.09 / “Некоторым девчонкам попы красили синей краской” – Лукашенко высказался по поводу применения силы к протестующим

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска