 

“Аптека счастья”: бэкстейдж со съемок нового фильма с Димой Биланом, Агатой Муцениеце и другими

04.12.2020, 18:08, Разное

В Барвиха Luxury Village состоялись съемки короткометражного фильма режиссёра Оксаны Михеевой “Аптека счастья”. Главную роль — роль аптекаря будущего — сыграл актер Денис Косяков, в съемках приняли участие Дима Билан, Надежда Михалкова, Агата Муцениеце, Артем Ткаченко, Олеся Судзиловская, Алина и Константин Крюковы, Евгений Харитонов, Юлия Александрова, Валдис Пельш, Павел Трубинер, Анна Чурина, Никита Тарасов, Анна Слю, Наталья Рудова и Полина Зуева.

Надежда МихалковаДима Билан и Олеся СудзиловскаяКонстантин Крюков и Наталья РудоваАртем Ткаченко и Анна СлюАгата МуцениецеПо сюжету фильма обычные лекарства людям больше не нужны, а в аптеку они приходят в поисках средств для духовных радостей: счастья, любви, верности, смелости, блеска глаз. Главные сцены были сняты в ювелирном бутике Mercury, а кольцо с бриллиантом в три карата стало романтичным подарком одного из героев.

Фильм будет представлен на десятом юбилейном благотворительном аукционе Action!, который состоится 6 декабря. Это вторая работа Оксаны Михеевой для проекта, в прошлом году на аукционе был представлен ее фильм “Скелет”.

Денис КосяковВалдис Пельш, Анна Чурина, Павел ТрубинерНадежда Михалкова и Артем ТкаченкоПолина Зуева и Оксана МихееваДима Билан, Оксана Михеева, Агата МуцениецеДима БиланАнна Слю и Павел ТрубинерАлина и Константин КрюковыТаисия ТрушкинаЮлия Александрова



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