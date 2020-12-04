“Аптека счастья”: бэкстейдж со съемок нового фильма с Димой Биланом, Агатой Муцениеце и другими

04.12.2020, 18:08, Разное

В Барвиха Luxury Village состоялись съемки короткометражного фильма режиссёра Оксаны Михеевой “Аптека счастья”. Главную роль — роль аптекаря будущего — сыграл актер Денис Косяков, в съемках приняли участие Дима Билан, Надежда Михалкова, Агата Муцениеце, Артем Ткаченко, Олеся Судзиловская, Алина и Константин Крюковы, Евгений Харитонов, Юлия Александрова, Валдис Пельш, Павел Трубинер, Анна Чурина, Никита Тарасов, Анна Слю, Наталья Рудова и Полина Зуева.

Надежда Михалкова Дима Билан и Олеся Судзиловская Константин Крюков и Наталья Рудова Артем Ткаченко и Анна Слю Агата МуцениецеПо сюжету фильма обычные лекарства людям больше не нужны, а в аптеку они приходят в поисках средств для духовных радостей: счастья, любви, верности, смелости, блеска глаз. Главные сцены были сняты в ювелирном бутике Mercury, а кольцо с бриллиантом в три карата стало романтичным подарком одного из героев.

Фильм будет представлен на десятом юбилейном благотворительном аукционе Action!, который состоится 6 декабря. Это вторая работа Оксаны Михеевой для проекта, в прошлом году на аукционе был представлен ее фильм “Скелет”.

Денис Косяков Валдис Пельш, Анна Чурина, Павел Трубинер Надежда Михалкова и Артем Ткаченко Полина Зуева и Оксана Михеева Дима Билан, Оксана Михеева, Агата Муцениеце Дима Билан Анна Слю и Павел Трубинер Алина и Константин Крюковы Таисия Трушкина Юлия Александрова