Мнение: Прорыв из Украины
04.12.2020, 18:06, Разное
На границе России и Украины произошло нападение на российских пограничников.
Группа из трех человек со стрелковым оружием пыталась перейти границу из Украины на участке погрануправления ФСБ по Белгородской и Воронежской областей.
После обнаружения, требованиям сложить оружие и сдаться не подчинились и открыли огонь по пограничникам.
В ответ был открыт ответный огонь на поражение, в результате чего один из нарушителей был убит, а двое других драпанули обратно на Украину.
Ведутся следственные действия. Больше подробностей пока нет.
Источник: Colonel Cassad
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