 

Мнение: Прорыв из Украины

04.12.2020, 18:06, Разное

На границе России и Украины произошло нападение на российских пограничников.
Группа из трех человек со стрелковым оружием пыталась перейти границу из Украины на участке погрануправления ФСБ по Белгородской и Воронежской областей.
После обнаружения, требованиям сложить оружие и сдаться не подчинились и открыли огонь по пограничникам.
В ответ был открыт ответный огонь на поражение, в результате чего один из нарушителей был убит, а двое других драпанули обратно на Украину.
Ведутся следственные действия. Больше подробностей пока нет.

Источник: Colonel Cassad



Последнее из рубрики: Разное


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.09 / Boeing показала кадры открытого отсека космического аппарата ВВС США X-37B

19.10 / Как «черная сущность» подглядывала за девушками

08.07 / СБУ заявила о задержании в Киеве «экс-куратора» руководства самопровозглашенной ДНР от ГРУ

18.08 / Большинство педиатров США советуют короткие интервалы между продуктами во время прикорма

23.07 / Деми Ловато помолвлена с актером Максом Эрихом: фото впечатляющего кольца

06.10 / Более 80% госпитализированных пациентов с COVID-19 имеют неврологические симптомы

11.08 / Ученые: Штаммы ВПЧ могут повлиять на прогноз рака шейки матки

18.10 / Эксперт: Холодная погода не играет роль в распространении COVID-19

31.08 / В РФ количество смертей из-за коронавируса в августе сократилось на 30,8%

11.11 / В РФ в ноябре появится новая книга Стивена Кинга

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска