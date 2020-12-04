Мнение: Прорыв из Украины

04.12.2020, 18:06, Разное

На границе России и Украины произошло нападение на российских пограничников.

Группа из трех человек со стрелковым оружием пыталась перейти границу из Украины на участке погрануправления ФСБ по Белгородской и Воронежской областей.

После обнаружения, требованиям сложить оружие и сдаться не подчинились и открыли огонь по пограничникам.

В ответ был открыт ответный огонь на поражение, в результате чего один из нарушителей был убит, а двое других драпанули обратно на Украину.

Ведутся следственные действия. Больше подробностей пока нет.