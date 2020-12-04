Совет Европы по ошибке направил спикеру Госдумы приглашение на Страсбургский гей-парад

04.12.2020, 18:03, Разное

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) пригласила спикера Госдумы Вячеслава Володина и главу фракции ЛДПР Владимира Жириновского в Страсбург на ежегодный парад гордости. Володин в ответном письме назвал приглашение «досадной ошибкой».

Страсбургский Парад гордости проходит в первые выходные апреля и собирает до 75 тысяч участников. ПАСЕ делегирует на парад собственную колонну, состоящую из ЛГБТ-депутатов стран, входящих в Совет Европы, и их помощников. Колонна обычно состоит из тысячи человек, примерно половина из которых – депутаты. По мнению председателя ПАСЕ Рика Дамса, участие в параде не только способствует преодолению дискриминации ЛГБТ-депутатов в национальных парламентах, но и установлению неформальных контактов между ними, что укрепляет мир и добрососедские отношения. В этом году парад пройдёт в онлайн-формате.

Рик Дамс расстроен ответом Вячеслава Володина: «Я не совсем понимаю, в чём наша ошибка, но на всякий случай приношу свои искренние извинения», — заявил он.

О реакции Владимира Жириновского ничего не известно. Сообщается, что приглашения получили и другие российские политики. В официальных письмах особо указано, что наличие персональных европейских санкций в отношении приглашённого не помешает его участию в Параде гордости.