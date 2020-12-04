 

В Москве собака сильно покусала подростка за гениталии

04.12.2020, 18:02, Разное

В Москве собака сильно покусала 14-летнюю Анастасию из Дмитровского района столицы. В результате девочка попала в травмпункт.

О происшествии сообщили в полицию. Правоохранителям стало известно, что на подростка напал ее собственный питомец. У девочки были диагностированы раны внешней части половых органов и бедра. Других подробностей произошедшего не сообщается, передает РИА ФАН.



Последнее из рубрики: Разное


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.07 / Подборка сообщений из Белоруссии

06.09 / Специалисты перечислили эффективные для похудения разновидности чая

16.10 / Анатолий Яблонский избран президентом Союза АУ “СРО СС”

14.08 / В Минске у Дома правительства ОМОН опустил щиты перед протестующими

21.08 / Громкое дело: в Израиле 30 мужчин изнасиловали 16-летнюю девушку

18.08 / Эксперты дали россиянам рекомендации по защите от мошенников при заказе пиццы

22.08 / Личное: Модель VS Девка из Инсты

15.09 / Бари Алибасов оценил отравление Навального как «гениальный пиар-ход»

02.10 / Мнение: О перевоспитании Михаила Ефремова

28.11 / Вираж самолёта в поддержку Артёма Дзюбы признан новой фигурой высшего пилотажа – «Удав Дзюбы»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска