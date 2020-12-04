Назван идеальный завтрак для людей с сахарным диабетом
04.12.2020, 18:00, Разное
Эксперты назвали идеальный завтрак для людей, которые имеют сахарный диабет второго типа. По их словам, утром нужно употреблять яйца.
При диабете второго типа уровень глюкозы повышается из-за проблем с инсулином. Зачастую заболевание присутствует у полных людей или же тех, у кого в семье родственники страдали им. Ученые заявили, что завтрак, включающий яйца, может положительно сказаться на уровне сахара в крови. Все дело в том, что данный продукт обладает низким гликемическим индексом. Это значит, что организм не усваивает из яиц нужное количество углеводов.
В продукте содержится очень много питательных веществ, поэтому чувство сытости будет обеспечено на долгий период времени. В результате у человека появится возможность сбросить лишний вес, как следствие, нормализуется уровень сахара.
Завтрак является очень важным приемом пищи. Те, кто не игнорирует утреннюю трапезу, реже переедают в течение дня. Для людей, страдающих диабетом, важно отдавать предпочтение сытным продуктам с низким гликемическим индексом.
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