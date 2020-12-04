Названы продукты для улучшения работы мозга

04.12.2020, 18:00, Разное

Ученые назвали продукты, включение в рацион которых поможет улучшить работу мозгу. Результаты проведенных исследований показали, что только регулярное употребление некоторой еды способно оказать благоприятное воздействие на нервные клетки.

Первое место досталась жирной рыбе, которая добывается преимущественно в северных морях – скумбрия, нерка, кета, камбала, палтус. В ней содержатся кислоты Омега-3. Диетологи рекомендуют употреблять эту рыбу минимум два раза в неделю. Присутствующие в ней кислоты нужны мозгу человека, поскольку они не способны синтезироваться из других веществ. Омега-3 ускоряет регенерацию нейронов в главном органе ЦНС и препятствует старту процесса разрушения клеток.

Деменции не даст развиться зелень, в которой содержатся витамины К и Е, фолиевая кислота. Антиоксиданты, в свою очередь, защитят от инсульта. Яблоки богаты на кверцетин, препятствующий разрушению клеток головного мозга. Важно включить в рацион продукты, содержащие белок, поскольку происходит снабжение органа энергией. Орехи имеют много лецитина, а недостаток этого элемента приводит к нервным расстройствам.

На мозг положительно влияет куриный желток, являющийся источников холина. Орган не может нормально функционировать без витаминов В9 и В12. Считается, что умственные способности улучшатся, если каждый день выпивать стакан молока.