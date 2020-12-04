 

Татьяна Брухунова показала редкое фото с Евгением Петросяном

04.12.2020, 18:00, Разное

Татьяна Брухунова показала редкое совместное фото со своим супругом Евгением Петросяном. Семейная пара сфотографировалась в примерочной магазина. При этом на их лицах были надеты защитные маски.
Татьяна Брухунова и Евгений Петросян отправились в столичный ЦУМ, чтобы приобрести некоторые обновки. Супруга комика постоянно радует себя одеждой, косметикой, покупает предметы домашнего декора.

Обычно молодая жена Петросяна ходит на шопинг одна. На этот раз она взяла с собой Евгения Петросяна. Фанаты заметили, что Брухунова надела стильную шапку, а в руке у нее была сумка от известного бренда. Журналисты узнали, что стоимость последней составляет 260 тысяч рублей.

Некоторые подписчики заявили, что на снимке не хватает только общего сына пары – Вагана. Нашлись и те, кто сказал, что за успешным человеком всегда кто-то стоит, намекая на Брухунову.

О романе Евгения Петросяна и его помощницы стало известно два года назад, когда юморист объявил о разводе с Еленой Степаненко. Пара поженилась в 2019 году. Восемь месяцев назад Татьяна Брухунова подарила мужу сына Вагана.



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