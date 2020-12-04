 

“Круто”, “Огонь”. Michelle Andrade восхитила коллег новым образом с яркими прядями. Фото до и после

04.12.2020, 17:48, Новости дня

Украинская певица боливийского происхождения Michelle Andrade 4 декабря в Instagram опубликовала фото, на котором запечатлена с новой прической. 

Певица слегка изменила цвет волос и покрасила локоны в красный цвет.

“Первая моя покраска!” – подписала она публикацию.

“Круто”, – оценила новый имидж коллеги певица Даша Астафьева.

“Огонь”, – отреагировала на фото певицы дочь продюсера Ирины Мозговой Наталья.

“Wow”, – прокомментировал публикацию экс-солист группы “Время и Стекло” Позитив (Алексей Завгородний).

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Публикация от Michelle Andra * dе (@mishvirmish)

До покраски Michelle Andrade выглядела вот так.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Michelle Andra * dе (@mishvirmish)

Michelle Andrade родилась 10 ноября 1996 года в Кочабамбе (Боливия) в семье украинки и боливийца. В 2010 году она переехала в Киев. С 2016 года певица является артисткой продюсерского центра Mozgi.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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