 

Пограничники не пустили в Украину иностранцев, у одного из которых была георгиевская лента

04.12.2020, 17:48, Новости дня

Госпогранслужба Украины не пропустила в страну двух иностранцев, прибывших в аэропорт Борисполь. Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ 4 декабря.

Гражданин Германии 1994 года рождения и гражданка РФ 1998 года рождения прибыли рейсом из Берлина.

“Иностранцы не смогли подтвердить пограничникам цель своего визита. Кроме того, у гражданина Германии на рюкзаке была повязана георгиевская лента, ношение и другое публичное использование которой запрещено украинским законодательством. Путешественник сообщил, что ленту ему подарил друг-россиянин”, – говорится в сообщении.

Иностранцев отправят назад обратным рейсом.

С 2017 года в Украине установлена административная ответственность за изготовление или ношение георгиевской ленты.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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