Пограничники не пустили в Украину иностранцев, у одного из которых была георгиевская лента
04.12.2020, 17:48, Новости дня
Госпогранслужба Украины не пропустила в страну двух иностранцев, прибывших в аэропорт Борисполь. Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ 4 декабря.
Гражданин Германии 1994 года рождения и гражданка РФ 1998 года рождения прибыли рейсом из Берлина.
“Иностранцы не смогли подтвердить пограничникам цель своего визита. Кроме того, у гражданина Германии на рюкзаке была повязана георгиевская лента, ношение и другое публичное использование которой запрещено украинским законодательством. Путешественник сообщил, что ленту ему подарил друг-россиянин”, – говорится в сообщении.
Иностранцев отправят назад обратным рейсом.
С 2017 года в Украине установлена административная ответственность за изготовление или ношение георгиевской ленты.
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