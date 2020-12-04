 

46% украинцев считают, что успешность борьбы с COVID-19, прежде всего, зависит от Зеленского – опрос

04.12.2020, 17:48, Новости дня

46% украинцев считают, что успешность борьбы с COVID-19, прежде всего, зависит от президента Украины Владимира Зеленского. Об этом свидетельствуют опубликованные 4 декабря результаты опроса Социологической группы “Рейтинг”.

42% опрошенных думают, что основную роль в противостоянии коронавирусу отыгрывает Министерство здравоохранения, а 32% – что глава ведомства Максим Степанов.

Также, по мнению респондентов, успешность борьбы с болезнью больше всего зависит от Верховной Рады (18%), Кабмина (17%), премьер-министра Дениса Шмыгаля (13%), полиции (8%), спикера парламента Дмитрия Разумкова и Министерства экономики – по 5%, главы МВД Арсена Авакова (4%) и министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игоря Петрашко (2%).

По 9% опрошенных выбрали другой вариант и не смогли определиться с ответом.

По состоянию на 4 декабря в Украине зафиксирован 787 891 случай коронавирусной инфекции, из них 15 131 случай – за последние сутки. С начала эпидемии в стране скончалось 13 195 пациентов с COVID-19, выздоровело 397 809 человек.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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