Деятельность человека в четыре раза сократила численность видов нелетающих птиц

04.12.2020, 17:42, Новости дня

На Земле осталось всего 12 видов нелетающих птиц, сообщили ученые из лондонского Университетского колледжа. А до индустриальной эпохи их насчитывалось сорок.

По словам профессора Феррана Саюля, мы сейчас можем увидеть в живой природе только представителей видов пингвинов, пастушек и страусов. Остальные из до сих пор живущих уже стали большой редкостью.

Всего деятельность человека привела к исчезновению 581 птиц, из которых 166 относились к видам нелетающих. Больше всего пострадали обитатели Гавайев и Новой Зеландии. Вообще-то в результате деятельности человеческой цивилизации происходит вымирание очень многих видов животного и растительного видов. К сожалению, остановить этот процесс не удается.