 

Деятельность человека в четыре раза сократила численность видов нелетающих птиц

04.12.2020, 17:42, Новости дня

На Земле осталось всего 12 видов нелетающих птиц, сообщили ученые из лондонского Университетского колледжа. А до индустриальной эпохи их насчитывалось сорок.

По словам профессора Феррана Саюля, мы сейчас можем увидеть в живой природе только представителей видов пингвинов, пастушек и страусов. Остальные из до сих пор живущих уже стали большой редкостью.

Всего деятельность человека привела к исчезновению 581 птиц, из которых 166 относились к видам нелетающих. Больше всего пострадали обитатели Гавайев и Новой Зеландии. Вообще-то в результате деятельности человеческой цивилизации происходит вымирание очень многих видов животного и растительного видов. К сожалению, остановить этот процесс не удается.



Последнее из рубрики: Новости дня


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.09 / В Госдуме оценили возможность признания независимости Нагорного Карабаха

21.09 / Кот бросился наперерез участникам стометровки

02.12 / В Беларуси запускают Единую книгу преступлений режима

05.09 / Россия ввела санкции против Вакарчука, Кубива, Таруты и нескольких десятков других политиков и чиновников Украины. Полный список

06.07 / Врачи предупредили об особо заразном штамме коронавируса в Южной Корее

16.07 / Борис Джонсон предложил перевезти парламент из Лондона пока Вестминстер на реконструкции

06.10 / “Я должен был сказать, что это шутовская затея”. Байден сожалеет, что назвал Трампа клоуном

09.07 / Маршалл Биллингсли: мы делаем успехи в переговорах по СНВ-3

26.08 / Названо число полуфиналистов конкурса «Большая перемена»

20.07 / Израиль одобрил соглашение с Кипром и Грецией по газопроводу EastMed

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска