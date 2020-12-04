Китайцы испытали гиперзвуковой двигатель

04.12.2020, 17:42, Новости дня

Как сообщают СМИ, в Китае создан и успешно протестирован в аэродинамической трубе «содрамовидный» двигатель, предназначенный для пассажирских самолетов.

По словам разработчиком, речь идет о сверхмощном агрегате, который позволит разгонять гражданские воздушные суда в десять раз быстрее скорости звука.

Таким образом, речь идет о реальной возможности создания гражданской гиперзвуковой авиации, благодаря которой обычный человек сможет добраться с одного конца планеты на другой всего за несколько часов. Ранее о существовании гиперзвуковых ракет сообщали в России. Однако отечественные двигатели, судя по всему, можно использовать только в военных целях, а для полетов с человеком на борту они создают слишком большие перегрузки.