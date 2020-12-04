Запустили спутник в тело – Личное мнение

04.12.2020, 17:34, Разное

Ещё в среду Владимир Путин объявил радостную новость и приказал Тане Голиковой начать массовую вакцинацию россиян на следующей неделе.

Ну, с понедельника — в новую жизнь без пандемии.



Фото: Соцсети

Оказывается, уже наработали 2 миллиона доз вакцины Спутник V, и россияне из групп риска начнут колоться.

Вопрос тут только один: с чем связана эта поспешность?

Нет, ну серьёзно! Разве вакцина доказала свою эффективность и безопасность, прошла третий этап клинических испытаний?

Насколько известно мне — нет.

Интересное совпадение: старт массовой вакцинации назначен сразу после того, как американо-немецкая вакцина получила регистрацию в Великобритании. Неужели нам так важно быть быстрее всех?

Гонка с российской вакциной напоминает мне соревнование, но вот беда — с нами никто не соревнуется. Есть бегуны, официально заявленные на старт, а есть дворовой мальчишка, который бежит по параллельной улице, срезая углы.

Сорванцу почему-то очень важно прибежать быстрее спортсменов, и он ради этого минует допинг-контроль, сокращает дистанцию, немножко мухлюет со временем.

А потом, собрав таких же гопников из Гватемалы, ссыт им в уши, что победил всех.

В Москве уже можно записаться в электронную очередь на вакцинацию. Самые униженные во время пандемии категории граждан — врачи и учителя — первыми получат заслуженное вознаграждение.

Я искренне надеюсь, что все российские вакцины чудо как хороши. Вопросы, возникающие к ним, это — происки конкурентов, а побочные эффекты от введения сильно преувеличены. Да и эффективность прививки, которая выросла после объявления того же процента у Пфайзер, будет ещё выше и выше, пока не достигнет 146%.

К чему это я? Изначально я очень ждала вакцину. Но тут посидела что-то, подумала и решила: не-а, неохота. Почему? Да просто не хочу.

А вы?