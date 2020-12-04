 

Дуров заявил, что деньги не сделали его счастливее

04.12.2020, 17:32, Новости дня

Бизнесмен Павел Дуров рассказал, что к 22 годам у него был миллионов долларов на счету, позже у его стало еще больше денег, но это не сделало его счастливее.

«Мне повезло рано стать богатым. К 22 годам у меня был миллион долларов на банковском счете, к 25 – десятки миллионов, к 28 – сотни миллионов. Однако это меня не делало счастливее», – признался Дуров в своей публикации на сайте Telegraph.

По его утверждению, его настоящая удача заключалась в понимании, что самое полезное занятие – создавать вещи, а не потреблять их. «Вместо того чтобы покупать яхты, самолеты и дорогую недвижимость, я сосредоточился на том, что мне нравилось больше всего, – на создании социальных платформ, которые (надеюсь) приносят пользу человечеству», – отметил предприниматель.

Он напомнил, что потратил на Telegram большую часть личных средств, чтобы люди «могли пользоваться бесплатным сервисом».

В октябре ежемесячная аудитория мессенджера Telegram в августе выросла на 1,2 млн и составила 26,7 млн человек. Telegram также вошел в список из десяти самых скачиваемых и популярных приложений в мире.



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