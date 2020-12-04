Электроснабжение в Приморье полностью восстановлено

04.12.2020, 17:32, Новости дня

Специалисты полностью восстановили электроснабжение после ледяного шторма в Приморском крае, информирует пресс-служба Минэнегро.

«В Приморском крае восстановлена подача электроэнергии всем потребителям. Так как из-за «ледяного дождя» было повреждено оборудование не только энергокомпаний, но и потребителей, энергетики продолжают восстановление, работают по поступающим индивидуальным заявкам», – отметили в ведомстве.

При этом в настоящее время также проводятся работы по укреплению действующих электросетей для повышения надежности энергоснабжения, передает ТАСС.

Напомним, 19 ноября большая часть Владивостока осталась без отопления и света из-за снежного циклона с ледяным дождем. Транспортное сообщение в Приморском крае оказалось нарушено. Вантовый мост с острова Русский пришлось временно перекрыть «из-за сильного обледенения», в связи с этим власти решили вывозить людей на материк паромом.

В Кремле заявляли о колоссальном вреде от ледяного шторма в Приморье. Ущерб от разгула стихии превысил 290 млн рублей. Глава правительства Михаил Мишустин поручил предоставить Приморью максимальные ресурсы, а также призвал министров лично подключаться к решению чрезвычайных ситуаций.