ЕК заявила о готовности защищать свои интересы от санкций США

04.12.2020, 17:32, Новости дня

Еврокомиссия заявила, что выступает против санкций США по «Северному потоку – 2» в отношении европейских компаний и готова защищать свои интересы.

Экстратерриториальное применение санкций противоречит международному праву, говорится в заявлении Еврокомиссии, передает РИА «Новости».

Там добавили, что Евросоюз готов защищать свои интересы и интересы компаний ЕС. Также в ЕК заявили, что разрабатывают предложения для снижения влияния на Евросоюз экстратерриториальных санкций третьих стран.

В пятницу в бундестаге заявили, что наблюдается прогресс в дебатах с Вашингтоном вокруг проекта газопровода «Северный поток – 2».

Ранее сообщалось, что американский Конгресс на фоне споров о судьбе газопровода «Северный поток – 2» выступил с законодательной инициативой, предполагающей проведение переговоров с европейскими партнерами перед возможным расширением санкций против этого проекта. При этом пакет законопроектов исключает принятие из-за «Северного потока – 2» санкций против правительств Германии и других стран–членов ЕС, Евросоюза в целом, а также Швейцарии, Норвегии и Великобритании.

Тем временем власти Германии согласовали достройку «Северного потока – 2» на декабрь 2020 года и придумали, как немецким компаниям, участвующим в этом процессе, обойти американские санкции. В Fitch не исключили, что «Северный поток – 2» могут запустить в первом квартале 2021 года. Старший научный сотрудник Оксфордского института энергетических исследований Катя Яфимава считает, что «Северный поток – 2 может быть достроен к лету 2021 года.

В Кремле подчеркивали, что новые американские санкции против «Северного потока – 2» являются частью несправедливой рейдерской конкуренции.