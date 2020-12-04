 

ЕК заявила о готовности защищать свои интересы от санкций США

04.12.2020, 17:32, Новости дня

Еврокомиссия заявила, что выступает против санкций США по «Северному потоку – 2» в отношении европейских компаний и готова защищать свои интересы.

Экстратерриториальное применение санкций противоречит международному праву, говорится в заявлении Еврокомиссии, передает РИА «Новости».

Там добавили, что Евросоюз готов защищать свои интересы и интересы компаний ЕС. Также в ЕК заявили, что разрабатывают предложения для снижения влияния на Евросоюз экстратерриториальных санкций третьих стран.

В пятницу в бундестаге заявили, что наблюдается прогресс в дебатах с Вашингтоном вокруг проекта газопровода «Северный поток – 2».

Ранее сообщалось, что американский Конгресс на фоне споров о судьбе газопровода «Северный поток – 2» выступил с законодательной инициативой, предполагающей проведение переговоров с европейскими партнерами перед возможным расширением санкций против этого проекта. При этом пакет законопроектов исключает принятие из-за «Северного потока – 2» санкций против правительств Германии и других стран–членов ЕС, Евросоюза в целом, а также Швейцарии, Норвегии и Великобритании.

Тем временем власти Германии согласовали достройку «Северного потока – 2» на декабрь 2020 года и придумали, как немецким компаниям, участвующим в этом процессе, обойти американские санкции. В Fitch не исключили, что «Северный поток – 2» могут запустить в первом квартале 2021 года. Старший научный сотрудник Оксфордского института энергетических исследований Катя Яфимава считает, что «Северный поток – 2 может быть достроен к лету 2021 года.

В Кремле подчеркивали, что новые американские санкции против «Северного потока – 2» являются частью несправедливой рейдерской конкуренции.



Последнее из рубрики: Новости дня


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.07 / В большей части мира коронавирус не находится под контролем. Становится хуже – ВОЗ

26.06 / Трамп велел сделать «отвратительный» дизайн военных кораблей США «красивее»

10.10 / США намерены получить 1 млн доз коктейлей из антител для лечения COVID-19

07.09 / В Саудовской Аравии вынесены приговоры восьми фигурантам дела об убийстве Хашогги

06.10 / Рубль снизился к доллару

19.10 / В Киеве размечтались о Крыме и «Большой Украине»

15.08 / Путин и Лукашенко выразили уверенность в скором урегулировании ситуации в Белоруссии

26.08 / Коронавирусом в мире заразились более 23,8 млн человек

12.11 / «Адмирал Касатонов» поразил «Калибром» цель на дальности более 1 тыс. километров

24.10 / В РПЦ раскритиковали предложение ввести налог на бездетность

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска