Мнение: Армянский винегрет

04.12.2020, 17:18, Разное

Прочитал интервью бывшего посла Армении в России Степана Григоряна о военном и политическом поражении в Карабахе, сильно удивился.

Оказывается, «…Путин помогал Армении без большого энтузиазма. Точнее, в глобальном смысле Россия и не помогла».

Оказывается, «…Россия фактически «отдала» Азербайджану Шуши и Гадрут, чтобы тот согласился на миротворцев. Азербайджан ведь не завоевывал эти районы. Это для простого народа были сказки о том, что туда вошли войска. И Гадрут тоже не завоевали, через него азербайджанцы просто шли в сторону Шуши… у Азербайджана было огромное преимущество. Три района они действительно взяли: Джебраильский, Физулинский и Кельбаджарский. Но еще четыре района Армения им отдает без войны: Агдамский, Зангеланский, Кубатлы и Лачин. Плюс мы отдаем Шуши и Гадрут, а там в деревнях никогда азербайджанцев не было. В общем, Армения унижена».

Оказывается, «…Россию испугало присутствие сирийских боевиков в составе азербайджанских вооруженных сил. Это ведь не только данные разведок. Наши военные отловили нескольких сирийцев, и те дали показания: как они попадали туда через Турцию без регистрации на границе и так далее. Это факт. И у нас есть данные, что там воевали еще и моджахеды. Наши военные, которые сейчас возвращаются домой, рассказывают, что у них были боестолкновения и с афганскими группировками.…».

Оказывается, «….в войне участвовали и турецкие горные диверсионные группы».

Оказывается, «…эти наемники никуда из Азербайджана теперь не уйдут. Их несколько тысяч, они агрессивны. Завтра они привезут семьи. По нашим данным, многим из них дают азербайджанские паспорта..».

Интервью Степана Григоряна, экс-посла Армении в России больше, в нем много таких вещей, после которых невольно возникает мысль: какой же все-таки винегрет в головах армянской элиты. Винегрет, основа которого убежденность, что Нагорный Карабах – это территория Армении. Хотя весь мир считает этот регион территорией Азербайджана. Даже сама Армения так и не признала независимость Нагорного Карабаха.

Отсюда и такие странные мысли, что Армения отдала Азербайджану «четыре района без войны». Вообще-то не отдала, а вернула…

А если бы не вмешалась Россия и не остановила боевые действия, Азербайджан, думаю, вернул бы весь Нагорный Карабах под свой контроль.

А Армения, выходит, воевать не сильно-то хотела, а все ждала, что вмешается и начнет воевать Россия?

Если уж в головах армянской элиты такие мысли, трудно представить, что думают простые армяне.

На снимках: бывший посол Армении в России Степан Григорян

Цветы, свечи и фотографии у посольства Армении в Москве

Фотографии отсюда