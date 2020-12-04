Мнение: Новый коридор

04.12.2020, 17:16, Разное

Победа Турции в Карабахе может (и скорее всего, будет) иметь далекоидущие последствия для региона Кавказа и Средней Азии. Военное присутствие Турции в Азербайджане позволяет ей свести к минимуму военные риски для продолжения Южного газового коридора в направлении Средней Азии. Инфраструктурно регион Средней Азии беден ввиду географических особенностей – он находится в полуокружении мощных горных систем и имеет крайне ограниченные возможности для экспорта в западном и восточном направлениях. А раз так – то европейское направление движения товаров и грузов из региона прочно удерживает Россия. Теперь появляется возможность создания дополнительного коридора через Каспий, причем это даже не возможность, а крайне настойчивое предложение Турции, дающей все возможные гарантии его безопасности.

Нет никаких сомнений, что Эрдоган будет в ускоренном темпе реализовывать проект выхода через Каспий в Казахстан, Туркмению, Узбекистан и Киргизию. Особенно учитывая тюркское происхождение коренных народов и идею создания макрорегионального объединения тюркоязычных государств, известную как Великий Туран. Интерес Турции в создании экономического макрорегионального субъекта вполне очевиден – в перспективе это может вылиться в зону свободной торговли, где правила устанавливает и регулирует Турция. На фоне испускающего последний дух ЕАЭС вариант Турции для бывших союзных республик может показаться достаточно привлекательным, тем более, что турки прямо заинтересованы в создании прямого коридора поставки товаров из этих стран в Европу.

Естественно, что подобный сюжет будет крайне неприятен для России и Ирана. Любопытно, что в ходе реализации своих планов Турция может на самом деле стать стабилизирующим фактором на Кавказе. Армения, потерпевшая поражение в войне от Турции, теперь испытывает крайне противоречивые чувства к России. Россия остается единственным гарантом безопасности Армении, но в то же время цена этих гарантий теперь, после войны, выглядит весьма низкой. Теперь только экономическая зависимость от России вынуждает армян придерживаться прежних установок. В случае, если Турция предложит Армении присоединиться к транзитному коридору, создаваемому Эрдоганом, и заместит российский и иранский газ поставками третьих стран, это будет способствовать снижению напряженности в регионе сильнее военного поражения Армении. Тем более, что любая власть в Ереване, не связанная криминальными и коррупционными схемами с Кремлем, прямо заинтересована в освобождении от зависимости от России – однообразная политика Путина на постсоветском пространстве, выражающаяся в примитивном политическом шантаже "мы вам газ, вы нам покорность" уже привела к тому, что союзников у России практически не осталось, а те, кто таковыми числятся, в любой момент готовы переметнуться куда угодно.

Может сложиться парадоксальная ситуация, когда Турция, будучи стратегическим противником Армении, сумеет предложить армянам условия, полностью меняющие все предыдущие балансы. И Эрдоган, будучи весьма неглупым политиком, вполне способен на такой весьма неординарный шаг. Тогда Турция становится монополистом на Кавказе, буквально выдавив из него как Россию, так и Иран.