Мнение: Франция не признает Карабах

04.12.2020, 17:12, Разное

МИД Франции еще раз официально отказался признать Карабах, несмотря на то, что нижняя палата французского парламента сегодня также проголосовала за признание независимости Карабаха.

Решение Сената Франции и нижней палаты Парламента в МИД считают рекомендательными, поэтому и дальше намерены придерживаться прежней позиции непризнания Карабаха. Соответственно, никакого изменения статуса Карабаха не будет. Во всяком случае пока.

Для подвижек, Армения сама должна была бы признать Карабах, чтобы найти более существенную поддержку на Западе, но раз она и в более выгодной ситуации этого не сделала, сейчас ей тем более будет трудно решиться на признание Карабаха.

В целом же, странно просить и требовать признания от других, если сам не признаешь. В случае с Францией, МИД заявил, что армяне официально даже не отправляли запрос на признание. Так что заявление французских депутатов и сенаторов просто приняли к сведению.

С другой стороны, данные рекомендательные решения могут послужить основой для решения фактического, если отношения между Францией и Турцией продолжат ухудшаться, так что признание возможно в перспективе, в том числе и при другом правительстве.

Так что в будущем, у этих голосований вполне могут быть последствия. Но не сейчас.



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