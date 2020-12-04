 

Путин ответил на вопрос о замене президента искусственным интеллектом

04.12.2020, 17:08, Разное

Однако президент России Владимир Путин считает, что пока искусственный интеллект пока не может заменить человека на посту главы государства. Своими рассуждениями на этот счет российский лидер поделился в ходе совещания международной конференции по искусственному интеллекту AI Journey, которая проходила в онлайн-режиме.

Путин пояснил, что основная проблема нейросетей заключается как раз в их “искусственности” – у машин нету сердца, души и чувств, необходимых для хорошего правителя. По словам президента, для лидера страны крайне важно иметь совесть и сострадание, передает RT.

Кроме того, искусственный интеллект не способен принимать нерациональные решения, в то время как порой руководствоваться одним лишь рассудком нельзя. Владимир Путин подчеркнул, что зачастую приходится исходить не из логики, а из культуры, истории и желаний граждан. Российский лидер добавил, что такой подход бывает важен при разрешении проблем в социальной сфере, в вопросах здравоохранения и выплаты пенсий. При этом для человека подобные решения будут казаться вполне правильными, а для ИИ – нет.

Тем не менее, глава российского государства допустил, что искусственный интеллект может служить в качестве помощника президента.



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