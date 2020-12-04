Губернатор Камчатки наградил добровольцев памятными медалями

04.12.2020, 17:08, Разное

В пятницу, 4 декабря, памятные медали получили 42 добровольца камчатского штаба взаимопомощи “Мы вместе”. До этого награды передали девятнадцати волонтерам. Те, кто не смог присутствовать на церемонии, получит их позже.

В тяжелом 2020 году помощь волонтеров особенно важна, подчеркнул Владимир Солодов. Добровольцы помогают обществу сплотиться, двигаться вперед, несмотря на трудности, отметил глава региона.

“Вы своим примером заряжаете десятки и сотни других людей. Вы становитесь катализатором изменений к лучшему в нашем обществе. Мы видим, что во всём мире и в России очень яркий тренд на развитие волонтерства, на понимание того, что каждая проблема в нашем обществе – общая”, – обратился губернатор Камчатки к добровольцам.

Штаб всероссийской акции “Мы вместе” на Камчатке заработал 21 марта. В нем состоят около 300 волонтеров. Добровольцы доставляли продукты, лекарства, помогали выносить мусор. Более семи тысяч пожилых людей получили бесплатные продуктовые наборы.

Осенью на Камчатке вновь ввели режим самоизоляции для лиц старше 65 лет. Волонтерский штаб возобновил работу. Добровольцы доставляют пенсионерам продукты и медикаменты, помогают по бытовым вопросам.