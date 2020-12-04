Врач посоветовал для профилактики COVID-19 пить сок черноплодной рябины

04.12.2020, 17:06, Разное

Врач Александр Яблуновский посоветовал пить сок черноплодной рябины в качестве профилактики COVID-19. Вирусологи считают, что болезнь лучше предупредить, а сделать это можно путем улучшения иммунитета.

По словам доктора, для профилактики коронавируса подойдет также гранатовый сок. Он обладает противопаразитарной активностью. В мерах профилактики можно употреблять имбирь, бруснику, чеснок и клюкву. Все эти продукты могут защитить организм от паразитов и бактерий. Они лечат то, что визуально не видно.

В то же время нельзя полностью полагаться на народную медицину, если человек уже подхватил COVID-19. Врач советуют следовать плану лечения, который разработан специалистами, исходя из состояния здоровья пациента.

Популярный антибиотик азитромицин помогает заразившимся бороться с коронавирусом, поскольку он ликвидирует патогены. Когда иммунитет восстанавливается, происходит самостоятельная борьба организма с инфекцией.