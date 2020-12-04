Медики рассказали о пользе кефира и ряженки

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04.12.2020, 17:06, Разное

Медики рассказали, в чем заключается польза кефира и ряженки. Они являются самыми популярными кисломолочными продуктами в России.
Кефир за счет своих биологических свойств является иммуномодулятором и антиоксидантом. К тому же он считается мощным пробиотиком, который положительно сказывается на работе кишечника. Употребление данного кисломолочного продукта благоприятно влияет на состояние кожи, также он снижает риск развития рака. Включение в рацион кефира поможет укрепить костную ткань, поскольку в нем присутствует много кальция. По словам медиков, тот, кто употребляет этот кисломолочный напиток, реже умирает от болезней сердца.

Ряженка отличается от кефира наличием термофильного стрептококка. За счет этой бактерии напиток обладает уникальными полезными свойствами. Ряженка улучшает пищеварение и способствует усвоению лактозы, к тому же в целом нормализуется работа головного мозга. За счет содержания кальция поддерживается плотность костной ткани, а в организме поддерживается достаточный минеральный обмен.



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