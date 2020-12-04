 

Ледовый дворец заплатит почти полмиллиона штрафа за концерт Басты

04.12.2020, 17:06, Разное

В конце ноября в Ледовом дворце Санкт-Петербурга состоялся концерт рэпера Басты. Из-за этого его администрация вынуждена будет заплатить почти полмиллиона в качестве штрафа.
Сейчас один из судов Северной столицы принял к рассмотрению дело о прошедшем шоу. Мероприятие прошло, несмотря на карантин, в зрительном зале находились тысячи поклонников Басты. Хотя они, со слов самого артиста, и соблюдали все правила социального дистанциирования, а также имели средства защиты, многих проведение концерта во время пандемии коронавируса возмутило.

При этом Баста указывает на вступление в силу нормы о 25-процентном наполнении залов только с 1 декабря. А значит, половина занятых зрительских мест в Ледовом была абсолютно законной. Невзирая на то, что пока не ясно, привлекут ли к ответственности музыканта, в отношении руководства дворца уже подан иск. Кроме того, с требованием на время его закрыть выступил Роспотребнадзор.

Штраф оценивают в 490 тысяч рублей, в ходе заседаний администрация уже признала вину частично. Кроме денежного взыскания арене могут присудить также приостановку деятельности на срок примерно до трех месяцев. При этом, как пишет «Политэксперт», с жалобами о прошедшем 27–28 ноября концерте выступили также некоторые из зрителей. Многочисленную публику видно также на видно, которое выложил в интернет Баста. К критике артиста присоединились как его коллеги, в частности, Сергей Шнуров, так и депутат Государственной Думы Сергей Боярский.



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