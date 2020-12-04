 

Мнение: Куда нужно пустить триллионы Джеффа Безоса

04.12.2020, 17:00, Разное

Писательница Тереза Шарки пишет в Твиттере: «я не понимаю людей типа Джеффа Безоса. Если бы у меня были миллиарды долларов, я бы непроизвольно начала всё исправлять. Бездомные животные? Нет, не думаю. Голодные дети? Не в мою смену. Он может быть Бэтманом. Какое упущение!».

Сейчас её твиттер @TSearcaigh, кажется, удалён. Когда я ввёл никнейм в поиск, мне сообщили, что такого аккаунта нет, и предложили прочесть свежую новость про победителя выборов в Намибии, Адольфа Гитлера:

https://www.vesti.ru/article/2493916

В любом случае, удалён твиттер госпожи Шарки или нет, её мысль заслуживает рассмотрения. У совестливых людей, знаете, всегда есть масса идей, куда можно с пользой для общества потратить чужие деньги.

Коллеги, представьте, что в вашем распоряжении оказалась половина состояния Джеффа Безоса, 8 триллионов рублей. Как вы потратите эти деньги на пользу России? Сколько наших проблем вы сможете под корень решить?

Источник: Место для дискуссий



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