Мнение: Куда нужно пустить триллионы Джеффа Безоса
04.12.2020, 17:00, Разное
Писательница Тереза Шарки пишет в Твиттере: «я не понимаю людей типа Джеффа Безоса. Если бы у меня были миллиарды долларов, я бы непроизвольно начала всё исправлять. Бездомные животные? Нет, не думаю. Голодные дети? Не в мою смену. Он может быть Бэтманом. Какое упущение!».
Сейчас её твиттер @TSearcaigh, кажется, удалён. Когда я ввёл никнейм в поиск, мне сообщили, что такого аккаунта нет, и предложили прочесть свежую новость про победителя выборов в Намибии, Адольфа Гитлера:
https://www.vesti.ru/article/2493916
В любом случае, удалён твиттер госпожи Шарки или нет, её мысль заслуживает рассмотрения. У совестливых людей, знаете, всегда есть масса идей, куда можно с пользой для общества потратить чужие деньги.
Коллеги, представьте, что в вашем распоряжении оказалась половина состояния Джеффа Безоса, 8 триллионов рублей. Как вы потратите эти деньги на пользу России? Сколько наших проблем вы сможете под корень решить?
Источник: Место для дискуссий
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