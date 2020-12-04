Половина украинцев больше боятся экономических последствий COVID-19, чем самой болезни – опрос

04.12.2020, 16:54, Новости дня

50% украинцев больше боятся экономических последствий COVID-19, чем самой болезни. Об этом свидетельствуют опубликованные 4 декабря результаты опроса Социологической группы “Рейтинг”.

В то же время 34% опрошенных больше боятся инфицирования коронавирусом, чем связанных с ним финансовых трудностей. Людей, выбравших этот вариант ответа, больше среди старшего населения, женщин и жителей сел, отмечают социологи.

70% респондентов заявили, что считают COVID-19 реальной угрозой лично для себя и своей семьи.

35% украинцев постоянно носят маски, 63% надевают их только в местах большого скопления людей (транспорт, магазины, рынки и т.д.). И только 2% опрошенных пренебрегают ношением защитных масок.

По прогнозам правительства, ВВП Украины в 2020 году упадет на 4,8% при инфляции 6,8%.

Международный валютный фонд в начале года прогнозировал рост ВВП Украины на 3% по итогам 2020 года, однако вскоре после начала пандемии коронавируса пересмотрел показатели. В опубликованном в середине апреля прогнозе говорилось, что ВВП упадет на 7,7% в этом году и вырастет на 3,6% в 2021-м.

Всемирный банк в начале октября выпустил прогноз, согласно которому ВВП Украины в 2020 году упадет на 5,5%. В 2021 году ожидается, что ВВП вырастет на 1,5%, в 2022 году – на 3,1%.

Глава НБУ Кирилл Шевченко 19 ноября заявил, что украинская экономика уже перенесла наибольший шок от пандемии коронавирусной инфекции.

По состоянию на 4 декабря в Украине зафиксирован 787 891 случай коронавирусной инфекции, из них 15 131 случай – за последние сутки. С начала эпидемии в стране скончалось 13 195 пациентов с COVID-19, выздоровело 397 809 человек.