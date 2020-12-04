 

Кернес не вернется в Харьков к назначенной на 9 декабря сессии горсовета, однако ее могут перенести – СМИ

04.12.2020, 16:54, Новости дня

Избранный мэр Харькова Геннадий Кернес не успеет вернуться к первой сессии горсовета, назначенной на 9 декабря, однако территориальная избирательная комиссия может перенести ее на более поздний срок. Об этом сообщает “Украинская правда” со ссылкой на директора департамента информации и связей с общественностью Харьковского горсовета Юрий Сидоренко.

“С нами никто эту дату [9 декабря] не обсуждал. Это решение избирательной комиссии. Мы планировали, что сессия состоится ближе к 20 декабря. На 9-е он точно не успевает, я так понимаю”, – отметил Сидоренко.

По данным другого источника издания, вопрос о возможном переносе первого заседания горсовета будет рассмотрен 4 декабря.

Собеседник “Украинской правды” в горсовете добавил, что возвращения Кернеса ждут в декабре. Точной даты там пока не назвали.

В Украине 25 октября прошли местные выборы. Кернес победил на них в первом туре, набрав 60,34% голосов. 7 ноября горизбирком зарегистрировал его избранным городским головой.

Кернес лечится от коронавирусной болезни и ее последствий в берлинской клинике “Шарите” с середины сентября. Первый вице-мэр Харькова Игорь Терехов говорил, что Кернес вернется в город до 20 декабря.

2 декабря Харьковский горсовет внес изменения в регламент, чтобы провести первую сессию без Кернеса.

61-летний Кернес является мэром Харькова с 2010 года. Весной 2014-го на него совершили покушение, с тех пор он передвигается в коляске. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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