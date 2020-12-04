 

В 2019 году “Метинвест” инвестировал в проекты социального партнерства Мариуполя, Кривого Рога и Запорожья более $11 млн – отчет компании

04.12.2020, 16:54, Новости дня

В 2019 году группа “Метинвест” инвестировала в проекты социального партнерства, увеличила расходы на охрану труда и  защиту окружающей среды, а также сократила выбросы. Об этом идет речь в отчете об устойчивом развитии, опубликованном на сайте компании. Документ проанализировал бизнес-портал uaprom.info.

Отчет подготовлен на основе международного стандарта нефинансовой отчетности GRI (Global Reporting Initiative), а также с учетом рекомендаций Совета по стандартам учета в сфере устойчивого развития (Sustainability Accounting Standards Board).

“Агентство Sustainalytics высоко оценило корпоративное управление и стандарты бизнес-этики группы при проведении комплексной оценки эффективности деятельности в области экологии, социальной политики и корпоративного управления (ESG). Кроме того, агентство отметило успехи “Метинвеста” в сфере управления человеческим капиталом, охране труда и промышленной безопасности, а также во взаимодействии с местными сообществами. В рейтинге ESG “Метинвест” занял 9-е место среди 140 мировых металлургических компаний на момент проведения оценки”, – цитирует uaprom.info пресс-службу предприятия.

В отчете указано, что в прошлом году “Метинвест” увеличил расходы на охрану окружающей среды на 46% – до $384 млн. В результате предприятия группы за год на 10% сократили выбросы парниковых газов, на 9% и 10% снизили объемы потребления и сброса воды соответственно и на 22% повысили показатель энергоэффективности.

Также “Метинвест” инвестировал в 2019 году $102 млн в инициативы по охране труда.

“Группа разработала и внедрила новую пятилетнюю дорожную карту для дальнейшего улучшения системы управления охраной труда и достижения основной цели – нулевого травматизма. В результате этого в 2019 году “Метинвест” добился самого низкого показателя частоты травматизма в истории группы (LTIFR – 0,790). Кроме того, группа первой среди украинских компаний получила престижный международный сертификат в сфере охраны труда и здоровья Vision Zero (“Нулевой травматизм”)”, – сказано в сообщении.

Группа инвестировала более $11 млн в проекты социального партнерства для улучшения качества жизни местных жителей и повышения привлекательности городов, в которых расположены ее предприятия в Украине и за рубежом.

В пресс-службе подчеркнули, что на помощь в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции группа направила уже около $5 млн. На эти деньги “Метинвест” закупил медикаменты и оборудование для украинских медиков, установил кислородные посты в больницах Мариуполя и профинансировал доставку гуманитарной помощи для Украины из Китая.

В 2019 году “Метинвест” перечислил в государственный и местные бюджеты $741 млн налогов, сказано в отчете.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.10 / Судан заключил мир с повстанцами

25.09 / Польша отказалась прерывать дипломатические отношения с Белоруссией

29.07 / Лукашенко обратился к РФ за разъяснением в связи с задержаниями в Минске

30.07 / Противники Трампа раскритиковали решение о выводе части войск США из Германии

30.08 / Нардеп от “Слуги народа” сообщил, что лечится от COVID-19

13.08 / Израиль и ОАЭ объявили о нормализации отношений при посредничестве Трампа

30.06 / Вести.net: Индия запретила TikTok, а МТС выпустила “Марвина”

18.11 / Компания «Ростелеком» совместно Huawei создали роутер «Игровой RT-X»

03.07 / СК начал вести дела по ранее не расследованным преступлениям времен ВОВ

02.10 / Новый кроссовер Toyota дешевле Hyundai Creta добрался до дилеров в Индии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска