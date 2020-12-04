Ученые рассказали, почему люди повторяют имена в разговоре

04.12.2020, 16:48, Новости дня

Российские ученые из госуниверситета из Санкт-Петербурга вместе со своими коллегами из Мадрида провели исследование и установили, что повторы имен в разговоре играют очень важную роль.

Например, кто-то говорит: «Петр есть Петр. Этот наш Петя…». С точки зрения стилистики письменного языка это слишком большое отягощение повторами – нежелательная тавтология. Но в устной речи очень важно иногда дважды или трижды произносить одно и то же имя.

Дело в том, что мы, таким образом, делаем четкий акцент на важности передаваемой информации, обращаем на нее внимание собеседника, говорят ученые. Если так не делать, информация может быть пропущена мимо ушей. Это подтверждено результатом исследований.