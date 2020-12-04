Царственная Фатимка – Личное мнение

04.12.2020, 16:40, Разное

Дагестанская блогерка Фатимка Арабова девушка очень серьёзная. Настолько, что переехав в Москву, не снесла оскорблений, прозвучавших в Дербенте от некой Лейлы, и послала туда своих подружек разобраться.

Ну, и включила прямой эфир в Эскортограме — блогерка ведь!

https://t.me/lenamiro/7704

Видео: Телеграм

Посмотрели? Обсудим.

Больше всего в этом ролике меня поразила сама Фатимка. Вот уж царственный вид! Обратили внимание, с каким самодовольным выражением сидит гордая кавказская девушка?

Вылитая Хюррем, угондошившая конкурентку-наложницу. Всё в Фатимке прекрасно — и её спокойная сила, и превосходство, и бросок с переворотом, которым наказали обидчицу.

Откровенно скажу, я не понимаю, почему все осуждают Фатимку. По-моему, её поведение вполне вписывается в нашу реальность. Вы чего-то иного ждали, спустя 20 лет с начала трансляции публичного дома 2?

Разуйте глаза. Оглянитесь. Вписки, где дети накачивают друг друга наркотиками и алкоголеим. Стримы с избиениями шлюх. Стримы с мёртвыми пьяными бабами. Это наша реальность, зайки — она именно такая, как вы её видите. Никакой другой реальности среди молодёжи нет.

Да-да, Фатимку сейчас показательно накажут. Или отмажется, как чуть не отмазалась Ануш Мелкоян от убийства после ссоры в родительском чатике. Если нам из всех щелей Бородавки транслируют мораль джунглей, то не Фатимка тут виновата, а всё общество в целом.

Это вы смотрите на проституток в Эскортограме. Вы им ставите лайки, пока ваши дети дрочат просмотры избиений в стримах.

Больше секса, больше крови, больше драк и больше убийств — вас всё уже мало торкает. Ну, а дети типа Фатимки, дают вам контент, который вам нужен.

Фатима вырастет. Поумнеет. Заработает, возможно, денег. А нам что делать? А вот нам с вами в этом обществе жить.