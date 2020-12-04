Появились подробности задержания российских журналистов в Турции
04.12.2020, 16:38, Новости дня
Журналисты телеканала НТВ были задержаны в Турции рядом со зданием, в котором размещается производство военных беспилотных летательных аппаратов компании Baykar Savunma, рассказал источник в турецком МИДе.
«Они были задержаны при съемке в окрестностях здания компании Baykar Savunma», – передает слова источника ТАСС.
В какой полицейский участок были доставлены корреспонденты, в ведомстве не сообщили.
Сотрудники программы «Центральное телевидение» телеканала НТВ были задержаны в Турции в четверг утром и до сих пор не вышли на связь. Сообщалось, что журналистов задержали из-за отсутствия аккредитации.
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