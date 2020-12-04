Мнение: Партнерства и разломы

04.12.2020, 16:22, Разное

Байден заявил, что до вступления в должность не может формулировать политику США. "Но я хочу восстановить тесные, тесные отношения союзничества как в Европе, так и в регионе Индийского и Тихого океана", — добавил он.

Речь, по-видимому, идет о восстановлении проекта двух зон мировой торговли – Транстихоокеанского и Трансатлантического партнерства. Правда, теперь с проектом ТИП на Тихом океане возникает некоторая проблема – его придется увязывать с созданной Китаем зоны, в которую входит немалое число стран, выразивших в свое время желание участвовать в американском ТИП. И в этом смысле конкуренция двух крупнейших экономических кластеров будет только обостряться. Парадокс в том, что зонирование мировой торговли в любой конфигурации отвечает интересам глобалистской элиты. Сам по себе проект двух Партнерств – ответ на тупик, в который попала мировая экономика после краха СССР. Победа Запада в мировом масштабе немедленно поставила перед ним проблему резкого роста энтропийных процессов в его системе. А потому выход был найден в искусственном разделении мировой системы на несколько суперкластеров, которые и обеспечат необходимую для выживания конкуренцию.

Правда, в таком проекте должна быть создана и "зона разлома" – пограничная территория между двум я Партнерствами, аналог Третьего мира во времена существования двух мировых блоков. Третий мир служил своеобразной "энтропийный ямой", куда сбрасывались противоречия, накапливаемые обеими системами – как внутри них, так и между ними.

Зона разлома начала формироваться при Обаме. Арабская весна создала огромные хаотизированные пространства. Между Россией и Европой также был создан разлом в виде хаотизированной Украины. Теперь, в связи с возникновением мощного экономического объединения вокруг Китая, эта зона объективно грозит расшириться за счет России и некоторых стран Центральной Азии – как санитарный кордон между Китаем и Европой.

В любом случае возвращение к проекту двух Партнерств – это очевидная угроза для России. Не просто нынешнего режима, а России, как субъекта политики и экономики. Это внешняя угроза, дополняющая угрозу внутреннюю – политика правящей клики однозначно ведет страну к катастрофе и возможному распаду, что, впрочем, только вписывается в идеологию зон разломов между двумя Партнерствами. И, естественно, демократы Байдена будут делать все, чтобы оказать правящей России клике помощь в окончательном уничтожении страны.