 

Волонтеры со всего мира присоединились к онлайн-марафону “Мы вместе”

04.12.2020, 16:14, Разное

Участников поприветствовал первый заместитель руководителя Администрации президента России Сергей Кириенко. Он выразил благодарность всем волонтерам, которые помогают врачам, доставляют продукты и лекарства нуждающимся.

За 2020 год участники акции #МЫВМЕСТЕ помогли более 4,5 миллиона человек. “Волонтерство – это волшебство, доступное каждому взрослому, которое не требует много ресурсов. Добровольцы доказали, что даже в самой сложной ситуации люди объединяются”, – сказал первый зампред АП.

Трансляция доступна на сайте 5dec.dobro.ru. Она продлится более 30 часов. Участники смогут присоединиться к телемостам и включениям из разных уголков России и мира. Пройдут дискуссии, мастер-классы, развлекательные мероприятия, состоится премьера сериала “Счастье есть”. Добровольцы смогут поучаствовать в акции “Елка желаний” по помощи детям и пожилым людям.

Состоится дискуссия “Серебряное” волонтерство: 10 лет истории”. Участники обсудят результаты первого десятилетия с участием представителей правительства. А на дискуссии “Волонтеры культуры” представят лучшие примеры сотрудничества добровольцев с культурными учреждениями.

В рамках онлайн-марафона пройдут церемонии награждения победителей премии “Доброволец России – 2020”. Это один из проектов президентской платформы “Россия – страна возможностей”.

Также состоится презентация международной премии “We are together”. Ей будут награждать самые успешные социальные практики. Заявочную кампанию запустят в прямом эфире. Завершится онлайн-марафон 5 декабря торжественным концертом.

В мероприятии участвуют волонтеры со всех уголоков России. Глава АНО “Ресурсный̆ центр добровольчества Камчатского края” Анастасия Орлова рассказала, что местные волонтеры помогли более 10 тысячам человек.

Всего в мероприятии участвуют добровольцы из 100 стран. Они записали обращения на родных языках. Неравнодушные люди способны сделать многое, если объединятся, сказал основатель британского проекта “Мы меняем будущее” Джеймс Санкто.

#МЫВМЕСТЕ – всероссийская акция взаимопомощи. Она объединила компании, общественные организации и активных граждан. Вместе они помогают врачам и нуждающимся. Предложить свою помощь и стать волонтером можно на сайте мывместе2020.рф.



Последнее из рубрики: Разное


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.06 / Мнение: Русские деньги для Талибана

06.09 / Мнение: Что делать, если в вакансии не указана зарплата

11.07 / Профессор Алла Погожева рассказала, какие продукты могут привести к преждевременному старению

03.07 / «Обнуление» на разлив

11.07 / Лили Джеймс и Крис Эванс в парке Лондона: первые фото пары

30.10 / «Лицо все опухло»: Соседи Татьяны Овсиенко призывают спасти ее от алкоголизма

24.07 / Врач Роберт Швингер из Германии перечислил симптомы опасного для жизни низкого давления

26.06 / Пиявка залезла в половой орган мужчины и высосала пол-литра крови

20.07 / Харассмент и режим

14.10 / Мнение: Боестолкновение в Грозном

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска