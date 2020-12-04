Арест Лукашенко, ужесточение репрессий и ЧС: шесть сценариев развития событий в Белоруссии

04.12.2020, 16:14, Разное

Вот уже несколько месяцев в Белоруссии не утихают протесты. Оппозиция пытается осуществить в стране революционный сценарий. По мнению белорусских властей, путчистов поддерживает Запад – в частности Польша и Литва. Советник Светланы Тихановской Александр Добровольский предположил, что действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко может сам покинуть свой пост. В противном случае протесты в республике не прекратятся и перерастут в возможно силовой захват власти. Выводы по шести возможным сценариям развития событий в республике приводятся на сайте Тихановской.

Согласно первому, самому мирному сценарию, Лукашенко и Тихановская садятся за стол переговоров и обсуждают новые выборы. Стороны сотрудничают с так называемым координационным советом. В республике наступает переходный период действия власти. Светлана Тихановская готова стать временно исполняющей обязанности белорусского лидера.

По второму сценарию Александр Лукашенко уходит с поста самостоятельно. Он подает в отставку или покидает страну. Также не исключен вариант ареста президента. В таком случае временная власть обсудит за круглым столом дальнейшие действия.

В случае третьего сценария развития событий действующий политический режим остается, при этом ужесточаются репрессии и вводится режим ЧС или военное положение. Тогда границы республики закроют, будет введен комендантский час. Оппозиция в таком случае уйдет с подполье и организует движение сопротивления.

Четвертый сценарий самый вялый. В этом случает Лукашенко тянет время, якобы готовясь к конституционной реформе. Но протесты при этом не остановятся. По мнению Добровольского, новые президентские выборы весной 2021 года могли бы смягчить ситуацию. По пятому сценарию Россия вводит в республику войска. По шестому – в Белоруссии происходит переворот.