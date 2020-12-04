Юморист Владимир Данилец рассказал о братском отношении русских к украинцам

04.12.2020, 16:12, Разное

Владимир Данилец прокомментировал обострение отношений между Россией и Украиной. Несмотря на это, известный юморист уверен в братской любви народа РФ к украинцам.

Участники одного из самых популярных юмористических дуэтов РФ Владимир Данилец и Владимир Моисеенко оба происходят из Украины. По этой причине им, как никому другому, близки все проблемы, постигшие сейчас родную страну. При этом, со слов Данильца, никакие политические пертурбации не изменили восприятие русских к их братскому народу, украинцам.

О своих же согражданах такого юморист сказать не берется, приводя в пример многочисленные факты пропаганды, которая распространяется Киевом. В таких репортажах и публикациях новые власти Украины пытаются поссорить два народа. Обо всем этом Владимир Данилец пояснил в эфире украинского телеканала «Наш». Он акцентировал внимание зрителей и участников программы на добродушном отношении россиян к Украине. Все домыслы о якобы существующей ненависти у граждан РФ к «незалежной» Владимир Данилец назвал «сказками». И доказательством того являются его выступления по всей территории России, всюду творчество знаменитого дуэта воспринимается хорошо.

Комик рассказал, что никто из россиян не спрашивает его мнение о принадлежности Крыма, как это происходит в Украине, и уж тем более «не бьют морды». Более того, русские больше переживают из-за разорвавшихся связей с Украиной. Никакой так называемой «украинофобии» в РФ нет, заверил телезрителей юморист. Рассказы же о враждебном отношении к украинцам в первую очередь вредят самому Киеву, уверен Владимир Данилец, их раcпространяют «не от большого ума». Вследствие этого он лично неоднократно подвергался критике в родной стране, проявление нетерпимости у хейтеров вызывают его выступления в России. Из-за этих гастролей праворадикалы, как пишет «Инфореактор», недавно сорвали выступление дуэта «Кролики» в Трускавце.