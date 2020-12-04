 

Хирург Владимир Плахотин назвал пластические операции Ларисы Долиной

04.12.2020, 16:12, Разное

Хирург Владимир Плахотин пояснил о пластических операциях, которые, предположительно, сделала популярная российская джазовая певица Лариса Долина. По словам врача, после 60 лет женщины в основном стремятся омолодить кожу лица и избавиться от лишних килограммов.
Лариса Долина недавно снова поразила общественность своим преображением. На церемонию вручения премии «Виктория», которая состоялась 3 декабря в Кремлевском дворце, она появилась в новом образе. Знаменитость надела блестящие шорты и топ, сверху которого был накинут пиджак. Образ Долина дополнила высокими сапогами и ярким макияжем.

Поклонники восхитились внешним видом джазовой исполнительницы. В то же время нашлись и те, кто обвинил ее в гонке за молодостью. Пластический хирург Владимир Плахотин считает, что каждый человек имеет право распоряжаться собственным телом так, как он хочет.

По словам врача, Лариса Долина должна нравиться, прежде всего, самой себе. Никакие посторонние люди не могут вмешиваться в ее личную жизнь. Изменения, произошедшие в ее внешности, пластический хирург назвал непредсказуемыми. Зачастую их нельзя добиться посредством физических упражнений и диеты.

После 60 лет все женщины стремятся выглядеть худее. В связи с этим они прибегают к VASER-липосакции. Процедура является ульразвуковой, посредством нее разрушается жир, а его остатки отсасываются. Взрослые дамы хотят иметь более подтянутую кожу лица, поскольку появляются складки, морщины, темные круги под глазами. В этом помогает контурная пластика.

Что касается Ларисы Долиной, то она, вероятно, прибегла к обоим вариантам. Она уже давно изменила форму век, подтянула брови и лоб. Скорее всего, вмешательство осуществлялось легким способом с помощью специального препарата, сделанного на основе гиалуроновой кислоты.



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