 

Выбывший из «Ледникового периода» Влад Топалов перенес операцию

04.12.2020, 16:12, Разное

Популярный российский певец Влад Топалов после выбывания из проекта «Ледниковый период» перенес операцию. Теперь ему нужно три дня находиться в состоянии покоя. Этой новостью супруг Регины Тодоренко поделился на своей странице в соцсети Instagram.
Влад Топалов рассказал, как планирует восстанавливаться после хирургического вмешательства. В клинике он перенес процедуру введения в сустав синовиальной жидкости. Такой метод используется при ее нехватке, в результате чего появляется боль и хруст, а впоследствии – разрушение.

Певец заявил, что все три дня собирается смотреть с сыном мультики, вкусно есть и проводить время со своей женой. Он пошутил, что гарантированный отдых на диване получат все, кто отправится на ледовый каток.

В комментариях поклонники пожелали Владу Топалову скорейшего выздоровления. Некоторые посоветовали исполнителю наслаждаться возможностью проведения времени на диване.

Влад Топалов и его партнерша Елена Ильиных выбыли с проекта «Ледниковый период» после исполнения номера под песню «Знаешь». Однако судей шоу прокат не впечатлил. Теперь все свободное время знаменитость планирует уделять жене и сыну.



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