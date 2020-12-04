У пациента палаты интенсивной терапии моча стала зеленой

04.12.2020, 16:10, Разное



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Пациент 62 лет поступил с больницу по поводу хронической обструктивной болезни легких. В течение двух дней до госпитализации он страдал от тяжелой одышки, врачи диагностировали у него дыхательную недостаточность. Мужчину направили на лечение в отделение интенсивной терапии, где проводили искусственную вентиляцию легких и вводили седативное средство пропофол.

Спустя пять дней его моча стала зеленой. Врачи определили, что изменение цвета вызвал прием препарата. Для этого им пришлось исключить остальные причины, по которым моча может становиться зеленой: инфицирование синегнойной палочкой, нарушения со стороны печени (механическую желтуху), прием ряда лекарств (это могли быть амитриптилин, метиленовый синий, циметидин).

Бактерии окрасили мочу женщины в фиолетовый цвет

У женщины, которая была госпитализирована с инсультом, на десятый день пребывания в больнице моча приобрела фиолетовый цвет. Причиной «синдрома фиолетового мочеприемника» оказалась необычная химическая реакция.

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Пропофол расщепляется в печени. Ученые указывают, что продукты его обмена могут окрашивать мочу, однако это случается очень редко и получившиеся вещества не токсичны для почек, то есть, в данноом случае изменение цвета мочи не опасно для здоровья.

Похожий случай ученые описали в 2015 году в Journal of Clinical & Diagnostic Research: моча стала зеленой у женщины 62 лет, которая перенесла операцию, а которой пропофол использовали для анестезии.