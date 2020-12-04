Мнение: Итоги антиалкогольной кампании, натуральные соки и как открыть фирму в СССР

04.12.2020, 16:06, Разное

1. На заглавной картинке – смертность в РСФСР и России за полвека, с 1960 по 2010 год. Хорошо видно резкое снижение смертности во второй половине 1980-х и, наоборот, резкий рост в 1990-е. Главная причина этого странного зигзага – антиалкогольная кампания Михаила Горбачёва. Её демографические итоги разобрал профессор Александр Скоробогатов:

https://asskorobogatov.livejournal.com/57479.html

Для начала отметим возрастающий тренд, который означает, что со смертностью у нас дела становились все хуже и хуже непрерывно начиная с 1960. Второй важный момент – характерная яма в смертности, приходящаяся на период Перестройки, и взрывной рост сразу после распада СССР. Можно предположить, что оба изменения связаны с запуском и остановкой антиалкогольной кампании. Но это лишь предположение: изменения в смертности можно приписать другим факторам, например, на первом этапе – массовой эйфории от свежего ветра в виде рок-музыки и ранее недоступных книг, а на втором – всеобщей скорби от потери великой страны.

Чтобы проверить именно связь с пьянством, можно посмотреть на ту же динамику отдельно для мало и сильно пьющих регионов. Если дело в проводимых и отменяемых антиалкогольных мерах, то у последних динамика должна отличаться. Логика здесь простая: если человек не пьет, то состояние его здоровья и риск смерти будут одни и те же, какая бы политика ни проводилась, а для основательно прикладывающегося к бутылке все это меняется в зависимости от ее доступности. Эта логика действует и на уровне регионов. Скажем, если на Кавказе изначально больших проблем с пьянством нет, то антиалкогольные меры там ничего существенно не изменят, в отличие от пьющих регионов. <…>

…и яма, и взрыв смертности наблюдаются у обеих групп, но у пьющих регионов и то, и другое значительно сильнее. Здесь уже правдоподобная интерпретация будет состоять в том, что пьющие регионы во время кампании временно поправили свое здоровье из-за недоступности водки, но как только она вернулась, они с жаром бросились восполнять упущенное во время вынужденной трезвости.

И вот к каким выводам пришёл профессор:

А. Приведенные данные убедительно демонстрируют наличие причинной связи между алкогольной смертностью и доступностью водки;

Б. Но когда анти-алкогольные кампании проводятся в советском стиле – сначала “пьянству бой”, а потом переключились на что-то другое, – результаты в плане здоровья нации и демографических показателей, в конечном итоге, могут оказаться даже отрицательными. Как следует из данных, все, что мы не допили во время кампании, было с лихвой компенсировано “штрафными” после – с соответствующими результатами для смертности;

В. Более общее наблюдение – положительные изменения в личной и общественной жизни более надежны, когда происходят медленно, будь то протрезвление, похудение или богатение.

2. Роскачество обнаружило, что российское вино стало лучше:



https://www.gazeta.ru/social/news/2020/11/26/n_15281125.shtml



Лично я этому не удивлён. В девяностые мы травились Зуко и Юми — токсичными химическими смесями, главное достоинство которых заключалось в их кислотно-ярких цветах. Это был длинный шаг назад по сравнению с советскими временами, когда в ленинградских магазинах свободно продавались вкусные натуральные соки. В нулевые мы начали пить более культурную химозу: подслащенную жижицу от вываренных фруктов, которая, в отличие от крысиной отравы из девяностых, уже почти не била по организму. И вот сейчас наконец-то я снова вижу в продаже натуральные соки без добавок, которые, впервые за последние 30 лет, действительно выигрывают по вкусу у чистой воды.



Делаются эти соки довольно просто. Из винограда, например, в два-три приёма выжимается сок, потом этот сок нагревается до 90 градусов и заливается в стерильные бутылки. Получившийся чистый сок может стоять несколько месяцев и оставаться при этом таким же вкусным, как если бы его выдавили из свежего винограда прямо в нашем присутствии.



Почему мы восстановили эту «забытую» технологию только сейчас, вы знаете. Причина, разумеется, в покупателях, которые в девяностые голосовали рублём за разбавленную лимонную кислоту, а в нулевые — за разноцветные упаковки сладких, похожих на сок напитков.



Впрочем, не стоит надеяться, что натуральные соки победят. Как показывает убедительный пример кока-колы, соображения вкуса, здоровья и натуральности большей части покупателей не близки.

3. Вопрос старожилам с хорошей памятью. Вот выпуск журнала «Фитиль» — там показывают мебельные магазины, которые продают мебель за две-три цены в богатые республики Кавказа, и там показывают небольшую кроличью ферму:

https://www.youtube.com/watch?v=RzZYbI8b1Q8

Допустим, я живу в СССР, и даже не в 1989 году, когда вовсю цвела уже Перестройка, а в 1978 году. Допустим я хочу начать производить или мебель, или мясо кроликов. Со сбытом проблем не будет: как с мебелью, так и с мясом в Ленинграде дела обстояли неважно. Какие шаги мне нужно предпринять, чтобы открыть небольшой цех по производству мяса или небольшую ферму по производству кроликов?