Песков заявил, что РФ будет “терпеливо” доводить Турции позицию Москвы по Крыму

04.12.2020, 16:00, Новости дня

Вопрос принадлежности Крыма – один из тех, по которым у России и Турции есть “серьезные разногласия”. Об этом 4 декабря заявил журналистам спикер российского президента Дмитрий Песков, информирует ТАСС.

Точки зрения об этом Москвы и Анкары он назвал “диаметрально противоположными”.

По его словам, Россия будет “весьма терпеливо и последовательно” доводить свою позицию до своих “турецких друзей”.

Спикер главы Кремля при этом повторил традиционное в таких случаях заявление, что вопрос принадлежности полуострова “не может обсуждаться”.

Россия оккупировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

Турция последовательно поддерживает крымских татар, которые пострадали вследствие оккупации полуострова.

В октябре 2020 года президенты Украины и Турции Владимир Зеленский и Реджеп Эрдоган сделали совместное заявление, в котором сказано, что “Турецкая Республика подтверждает свою безоговорочную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в международно признанных границах и приветствует сотрудничество в рамках Крымской платформы. Стороны договорились прилагать дальнейшие усилия для деоккупации Крыма и Севастополя.