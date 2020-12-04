 

TVE – «обречённые на смерть» — Amnesty International рассказала о нарушениях прав человека в испанских домах престарелых

04.12.2020, 15:56, Новости дня

Организация Amnesty International опубликовала доклад «Брошенные на произвол судьбы», в котором говорится о том, как в Испании в домах престарелых нарушались, а, возможно, и до сих пор нарушаются права человека, передаёт TVE. В нём также отмечается, что обитателям этих домов, заболевшим коронавирусом во время пандемии, не уделяли внимания, и они попросту оказались обречены «на недостойную смерть».

Поговорим теперь о жёстком докладе Amnesty International, в котором сообщается о том, что происходило в домах престарелых во время пандемии. Неправительственная организация (НПО) уделяет особое внимание центрам, расположенным в Мадриде и Каталонии, в большинстве из которых, по данным НПО, нарушались права. Проживающим не уделялось внимание, и они оказались обречены на недостойную смерть. У доклада говорящее название: «Брошенные на произвол судьбы».

ЭЛЕНА ВАЛЕРО, дочь погибшего от COVID-19: Он умирал четыре дня. Я поговорила с врачом и в отчаянии попросила его, чтобы они перевели его в больницу «12 de Octubre», к которой они относятся. А врач дома престарелых мне сказал: «Сожалею, Элена. Нам запретили вывозить больных из домов престарелых».

Элена видела, как во время пандемии её отец умирал в одиночестве в одном из домов престарелых. Несмотря на её настойчивые просьбы, его не перевели в больницу, когда он был в агонии.

ЭЛЕНА ВАЛЕРО: Единственное, что я могла для него делать, — давать ему кислород и паллиативные препараты, например, морфин или что-нибудь ещё, пока его тело могло всё это терпеть.

У Даниэля была такая же ситуация. Его мать три дня держали под наркозом и в изоляции.

ДАНИЭЛЬ МАРТИНЕС, сын погибшей от COVID-19: «Нет, нет, нет, её в больницу не повезут, поскольку в больнице у нас таких не берут. Её в лучшем случае отвезут в медико-социальный центр, где оставят в коридоре».

Amnesty International заявила, что нарушения прав человека в отношении пожилых людей в домах престарелых происходили с марта. По данным организации, в ходе второй волны старики вновь могут пострадать.

ИГНАСИО ХОВТИС, сотрудник Amnesty International: Протоколы, в которых фигурирует распоряжение не переводить в больницы обитателей домов престарелых, до сих пор действуют в Мадриде и Каталонии. Режим посещений на практике зависит от самих домов престарелых.

ДАНИЭЛЬ МАРТИНЕС: Их не лечат только из-за того, что они уже в возрасте.

ЭЛЕНА ВАЛЕРО: Никто не может присваивать себе право решать: кому жить, а кому умирать.

Поэтому они требуют, чтобы в домах престарелых медицинская помощь и режим посещений были гарантированы. Но, прежде всего, они требуют государственного закона, который обеспечит соблюдение прав пожилых людей.

Дата выхода в эфир 03 декабря 2020 года.



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